https://news.day.az/society/1497533.html Сколько в Азербайджане зараженных COVİD-19? - ФОТО
Сколько в Азербайджане зараженных COVİD-19? - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 201 случай заражения коронавирусом, 256 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 820 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 981 человек вылечился, 9 900 скончались, число активных больных - 1 418.
За прошедшие сутки проведено 3 084 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 228 614 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре