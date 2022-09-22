Сколько в Азербайджане зараженных COVİD-19?
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В Азербайджане выявлен еще 201 случай заражения коронавирусом, 256 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 820 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 981 человек вылечился, 9 900 скончались, число активных больных - 1 418.

За прошедшие сутки проведено 3 084 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 228 614 тестов.