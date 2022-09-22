Теймур Мусаев и Фахреттин Коджа обсудили сотрудничество в области здравоохранения

Состоялся обмен мнениями об азербайджано-турецком сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектов, передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Как сообщалось ранее, начался двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Турции Фахреттина Коджи в Азербайджан.

В рамках визита турецкой делегации состоялась встреча с руководством министерства здравоохранения Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя братскими странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектов.

Выступивший со вступительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между двумя братскими странами, является образцовым.

Было подчеркнуто, что цифровизация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов Министерства здравоохранения Азербайджана: "В рамках состоявшегося в мае текущего года рабочего визита делегации Министерства здравоохранения в Турцию у нас было много дискуссий и встреч с нашими турецкими коллегами в области цифрового здравоохранения. Опыт Турции в данной области неоценим, и ее модель является лидирующей в мире".

Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, министр здравоохранения Азербайджана подчеркнул, что за этот период сотрудничество между нашими странами стало более интенсивным.

В своей речи Теймур Мусаев отметил, что после восстановления независимости Азербайджана между нашими странами налажено широкое сотрудничество во всех сферах, в том числе и в области здравоохранения: "Ярким примером тому является впервые организуемый в нашей стране "Азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум и выставка". Мы верим, что наше сотрудничество будет активно продолжаться и укрепляться, а медицинский форум создаст новые возможности для инвесторов".

В завершение своего выступления Теймур Мусаев выразил надежду, что совместный медицинский бизнес-форум станет ежегодным.

Выразив признательность за теплый прием, Фахреттин Коджа отметил, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на прочных основах, являются наглядным показателем нашего единства и солидарности.

Турецкий министр подчеркнул, что в области здравоохранения между нашими странами налажено тесное сотрудничество. Фахреттин Коджа напомнил, что в мае текущего года была подписана "Дорожная карта сотрудничества между Министерством здравоохранения Турецкой Республики и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на период 2022-2023-е годы". Подчеркнув важность Дорожной карты для будущего сотрудничества, Фахреттин Коджа отметил, что подписанный документ сыграет важную роль в развитии сектора здравоохранения Турции и Азербайджана.

В завершение своего выступления министр здравоохранения Турции пригласил своего азербайджанского коллегу на Медицинский конгресс стран тюркского мира, который состоится в Стамбуле в октябре текущего года.

Отметим, что завтра в рамках визита делегации Министерства здравоохранения Турции планируется посещение жемчужины Карабаха и культурной столицы Азербайджана - города Шуша.