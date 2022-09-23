В Азербайджане наступила осень.

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории, осень наступила сегодня в 05:03 по Бакинскому времени.



В этот день наступает осеннее равноденствие. Солнце, перемещаясь по эклиптике, переходит из северного полушария в южное, с этого момента в северном полушарии наступает осень.

Отметим, осенний сезон на северном полушарии продлится до 22 декабря. 22 декабря в 01:48 зима сменит осень. В это время ось вращения Земли образует наибольший угол с направлением солнечных лучей, или Солнце находится на минимальной высоте (26.2⁰) над горизонтом. В этот день будет самый короткий день и самая длинная ночь. Продолжительность дня составит 9 часов 17 минут 22 секунды, продолжительность ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд.