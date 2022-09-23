В бакинском метро могут ограничить вход

В последние дни каждый, кто пользуется подземным транспортом, жалуется на то, что загруженность метро увеличилась, передвигаться стало очень сложно.

Люди отмечают, что из-за плотности пассажиропотока они даже не могут войти в метро, в толпе при неимоверной духоте нередко кому-то становится плохо.

Есть ли выход из сложившейся ситуации?

Как передает Day.Az, пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил данный факт Xəzər Xəbər. По его словам, причиной загруженности является увеличение в целом плотности населения в столице.

По мнению Б.Мамедова, самое важное, что нужно сделать для устранения данной проблемы - построить новые станции.

Представитель метрополитена также отметил, что если наблюдаемая в последние дни плотность пассажиропотока продолжится еще какое-то время, придется ограничить доступ к станциям метро, чтобы уменьшить скопление людей на платформах. Граждан будут пропускать на станции понемногу, в соответствии с двухминутным интервалом между составами.