Генпрокуратура предупредила учредителя «Kanal 13»

Генеральная прокуратура сделала предупреждение учредителю ютуб-канала "Kanal 13" Азизу Оруджеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, 13 сентября учредитель ютуб-канала "Kanal 13" Азиз Оруджев, нарушив требования законов Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" и "О национальной безопасности", разместил на своем ютуб-канале "Kanal 13" видео, наносящие ущерб имиджу азербайджанской армии и бросающие тень на работу, осуществляемую в направлении укрепления обороноспособности государства.

15 сентября на основании статьи 22 Закона Азербайджанской Республике "О прокуратуре", А.Оруджеву было сделано предупреждение.

После сделанного предупреждения указанные материалы были удалены с канала.