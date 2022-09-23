В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 214 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились, 2 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 820 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 210 человек вылечился, 9 902 скончались, число активных больных - 1 401.

За прошедшие сутки проведено 2728 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 231 342 теста.