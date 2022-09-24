https://news.day.az/society/1498104.html Минэкологии опровергло новость о задержании директора Гирканского национального парка
Минэкологии опровергло новость о задержании директора Гирканского национального парка
Информация о задержании директора Гирканского национального парка не соответствует действительности.
Об этом сказала Day.Az в субботу руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.
"В Гирканском национальном парке сотрудниками МВД начато расследование по факту вырубки деревьев. Подозреваемых в инциденте допрашивают. Информация о задержании директора Гирканского национального парка не соответствует действительности", - сказала она.
Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о задержании и аресте директора Гирканского национального парка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре