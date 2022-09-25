https://news.day.az/society/1498274.html ДТП в Хырдалане - есть погибший
ДТП в Хырдалане - есть погибший
В Абшероне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в городе Хырдалан.
Так, автомобиль марки "Opel" сбил Гасымлы Эльджана Шянлик оглу 2005 года рождения.
17-летний мужчина скончался от полученных травм.
Труп передан на экспертизу по месту жительства.
По факту проводится расследование.
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