Мощный взрыв в Гейгеле,
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В Гейгеле прогремел взрыв с последующим пожаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Тоганалы.

В результате инцидента Тариэль Гусейнов 1948 года рождения госпитализирован с ожогами большей части тела.

Пациенту оказана медицинская помощь, сообщается, что его состояние тяжелое.

По факту проводится расследование.