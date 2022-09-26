https://news.day.az/society/1498289.html Мощный взрыв в Гейгеле, есть пострадавший
Мощный взрыв в Гейгеле, есть пострадавший
В Гейгеле прогремел взрыв с последующим пожаром.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Тоганалы.
В результате инцидента Тариэль Гусейнов 1948 года рождения госпитализирован с ожогами большей части тела.
Пациенту оказана медицинская помощь, сообщается, что его состояние тяжелое.
По факту проводится расследование.
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