есть погибший и пострадавший - ФОТО

В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки "Nissan" сбил пытавшихся перейти дорогу в неположенном месте Алиева Натика Умидали оглу (1985 года рождения) и Алекперова Гасана Алекпер оглу (1997 года рождения).

Н.Алиев от полученных травм скончался на месте, а Г.Алекперов был госпитализирован в Клинический медицинский центр.

Водитель, совершивший наезд на пешеходов, находится в состоянии аффекта. Он тоже госпитализирован.

По данному факту ведется расследование.