https://news.day.az/society/1498618.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавший - ФОТО
В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки "Nissan" сбил пытавшихся перейти дорогу в неположенном месте Алиева Натика Умидали оглу (1985 года рождения) и Алекперова Гасана Алекпер оглу (1997 года рождения).
Н.Алиев от полученных травм скончался на месте, а Г.Алекперов был госпитализирован в Клинический медицинский центр.
Водитель, совершивший наезд на пешеходов, находится в состоянии аффекта. Он тоже госпитализирован.
По данному факту ведется расследование.
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