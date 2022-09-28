https://news.day.az/society/1498915.html Авария в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО
Авария в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО
28 сентября в центре Баку произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса №6.
Как передает корреспондент Day.Az с места событий, водитель грузовика потерял контроль над управлением и врезался в автобус стоящий на остановке на улице Шейха Шамиля.
О пострадавших не сообщается.
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