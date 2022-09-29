В Баку арестованы военные врачи за взяточничество

В Бакинском военном суде состоялся процесс по уголовному делу начальника отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил АР Вюсала Эйвазова и другого сотрудника медучреждения Гусейна Агаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, на заседании под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был зачитан приговор, согласно которому в отношении обвиняемых была применена статья 62 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) УК АР.

В.Эйвазова приговорили к лишению свободы сроком на 2 года, а Г.Агаева - 1 год и 6 месяцев.

В ходе расследования по уголовному делу было установлено, что В.Эйвазов при пособничестве Г.Агаева вымогал у многочисленных военнослужащих деньги, обещая назначить им степени полученных в Отечественной войне ранений с целью получения от государства единовременной социально-страховой выплаты.

В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий В.Эйвазов и Г.Агаев были задержаны с поличным сотрудниками Службы государственной безопасности. В.Эйвазову было предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение должностным лицом взятки) УК АР, Г.Агаеву - 32.5, 311.3.2 (получение взятки в качестве соучастника). Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.