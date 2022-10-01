https://news.day.az/society/1499801.html В Тертере 2 человека подорвались на мине
В Тертере 2 человека подорвались на мине
Вблизи села Гасангая Тертерского района два человека подорвались на мине.
Как сообщает Day.Az, это жители районного села Сехлабад - Байрамов Рафаил Кочари оглу, 1976 года рождения, и Джаббаров Ниджат Новруз оглу, 1990 года рождения.
Они были госпитализированы в центральную районную больницу.
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