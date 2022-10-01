Какой погоды ждать в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируется умеренный юго-восточный ветер, ночью и днем местами туман, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 765 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ночью и днем туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 28-33, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.