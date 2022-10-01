https://news.day.az/society/1499967.html Автомобиль сбил насмерть 36-летнего мужчину в Гяндже
Автомобиль сбил насмерть 36-летнего мужчину в Гяндже
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Легковой автомобиль Mercedes сбил пытавшегося перейти дорогуАслана Асланова 1986 года рождения.
Пешеход погиб на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре