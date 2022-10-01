Автомобиль сбил насмерть 36-летнего мужчину в Гяндже
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В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Легковой автомобиль Mercedes сбил пытавшегося перейти дорогуАслана Асланова 1986 года рождения.

Пешеход погиб на месте происшествия.

По факту проводится расследование.