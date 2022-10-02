Руины в селе Шихалыагалы в Джебраиле - результат армянской оккупации

Село Шихалыагалы Джебраильского района расположено на равнинной местности. Основным занятием сельчан было животноводство.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

Отважная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар по врагу в Отечественной войне, 5 октября 2020 года освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Шихалыагалы, подвергшегося армянскому вандализму в период оккупации.