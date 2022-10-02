https://news.day.az/society/1500028.html Руины в селе Шихалыагалы в Джебраиле - результат армянской оккупации - ФОТО
Руины в селе Шихалыагалы в Джебраиле - результат армянской оккупации - ФОТО
Село Шихалыагалы Джебраильского района расположено на равнинной местности. Основным занятием сельчан было животноводство.
Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.
Отважная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар по врагу в Отечественной войне, 5 октября 2020 года освободила село от оккупации.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Шихалыагалы, подвергшегося армянскому вандализму в период оккупации.
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