Вниманию поступающих в колледжи

C завтрашнего дня, 5 октября, с 12:00 начинается процесс регистрации лиц, поступивших в результате дополнительного размещения на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (ссузы, колледжи) на базе полного среднего образования.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Желающие могут подать заявку, зарегистрировавшись на сайте https://portal.edu.az/ и выбрав услугу "Регистрация учащегося в высших и средних специальных учебных заведениях".

На открывшейся странице нужно подтвердить личную информацию и информацию о приеме, а также загрузить необходимые документы.