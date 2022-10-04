Будут внесены изменения в вступительные экзамены в магистратуру

Государственный экзаменационный центр обратился к бакалаврам, готовящимся к поступлению в магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и НАНА на 2023/2024 учебный год.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, прием в магистратуру проводится Государственным экзаменационным центром централизованно по оценке общего уровня интеллекта (логика), знаний информатики и иностранного языка.

С 2023 года для более глубокой проверки навыков чтения и понимания иностранного языка на экзаменах планируется сократить количество тестовых заданий, проверяющих знание грамматики и лексики, на 5 единиц, взамен увеличить количество тестовых заданий, проверяющих понимание прочитанного, на 5 единиц. Экзаменаторы смогут ознакомиться с тестовыми заданиями новой модели в журнале "Магистр №2", который будет опубликован в ближайшее время.