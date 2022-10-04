Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 654 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 951, вторую дозу получили 189 человек, "бустерную" дозу - 424 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 90.