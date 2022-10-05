Состоялась встреча между руководством Агентства развития медиа Азербайджана и DHA

В Агентстве развития медиа Азербайджана состоялась встреча с руководством информационного агентства Demirören (DHA).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, генеральный директор DHA Джелал Коркут, директор Группы образовательных проектов Нуран Чакмакчы, руководитель Группы человеческих ресурсов Элиф Караджаоглу и директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов проинформировал турецких коллег о шагах, предпринятых для развития сферы медиа в Азербайджане, программах поддержки печатных медиа и новостных сайтов, а также других инициативах.

Директор Группы образовательных проектов Нуран Чакмакчы, руководитель Группы человеческих ресурсов Элиф Караджаоглу в свою очередь предоставили информацию о проекте профессионально-технического лицея Demirören media, созданного в Турции.

"Сегодня лицей принял первых учеников. Они будут изучать эту профессию вместе с нами, и их подготовка обязательно поможет им после окончания лицея найти работу в этой сфере", - отметил он.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами.