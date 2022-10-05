Создаются стимуляторы роста растений для быстрого восстановления лесов на освобожденных территориях Азербайджана

Для быстрого восстановления лесов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создаются стимуляторы роста растений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду генеральный директор Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Вагиф Аббасов.

"За период оккупации Арменией азербайджанских территорий были уничтожены 54 тысячи гектаров леса. После освобождения наших земель ведутся работы в области создания стимуляторов роста растений для быстрого восстановления этих лесов, и в этом направлении проведены обширные испытания. Многие из них проводились в Карабахе. Мы готовы обеспечить быстрое восстановление лесов и развитие аграрного сектора на освобожденных территориях", - сказал Аббасов.