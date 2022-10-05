Создаются стимуляторы роста растений для быстрого восстановления лесов на освобожденных территориях Азербайджана
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Для быстрого восстановления лесов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создаются стимуляторы роста растений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду генеральный директор Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Вагиф Аббасов.

"За период оккупации Арменией азербайджанских территорий были уничтожены 54 тысячи гектаров леса. После освобождения наших земель ведутся работы в области создания стимуляторов роста растений для быстрого восстановления этих лесов, и в этом направлении проведены обширные испытания. Многие из них проводились в Карабахе. Мы готовы обеспечить быстрое восстановление лесов и развитие аграрного сектора на освобожденных территориях", - сказал Аббасов.