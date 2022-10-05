В Баку ученики приготовили яичницу с помидорами прямо на уроке

В одной из школ Баку школьники приготовили яичницу с помидорами.

Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях.

Случай был зафиксирован в средней школе № 48 Хатаинского района столицы.

Так, учащиеся 10-го класса решили скоротать время приготовлением пищи, так как их учитель не явился на урок, а заменять было некем. Школьники принесли в класс электрическую плиту, приготовили яичницу с помидорами и засняли процесс на видео.