https://news.day.az/society/1500869.html В Баку ученики приготовили яичницу с помидорами прямо на уроке - ВИДЕО
В Баку ученики приготовили яичницу с помидорами прямо на уроке - ВИДЕО
В одной из школ Баку школьники приготовили яичницу с помидорами.
Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях.
Случай был зафиксирован в средней школе № 48 Хатаинского района столицы.
Так, учащиеся 10-го класса решили скоротать время приготовлением пищи, так как их учитель не явился на урок, а заменять было некем. Школьники принесли в класс электрическую плиту, приготовили яичницу с помидорами и засняли процесс на видео.
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