В Баку мужчина украл 30 литров пива

В Баку арестован обвиняемый в краже пивной бочки, передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo.

Днем 6 сентября К.Н. украл из кафе, расположенного рядом с автомойкой на улице Нахчыванского, пивную бочку, стоимостью 170 манатов, в которой было 30 л пива на 52 маната, и два редуктора, общей стоимостью 170 манатов.

К.Н. выпил все 30 л пива, после чего продал бочку за 20 манатов.

3 октября мужчина был задержан оперативниками 24-го отдела полиции Низаминского РУП.

Решением Низаминского районного суда К.Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 227 (мелкое хищение) Кодекса об административных проступках АР, и приговорен к административному аресту сроком на два месяца.