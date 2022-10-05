https://news.day.az/society/1500877.html В Баку женщина угнала иномарку
В Баку женщина угнала иномарку
В поселке Баладжары Бинагадинского района угнали автомобиль марки KIA, принадлежащий Ш.Мамедову.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отдела полиции Бинагадинского РУП, подозреваемая в угоне транспортного средства - жительница столицы Г.Алиева, была задержана на территории поселка Бюльбюля Сураханского района.
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