Имена и звания 18 оправданных по "Тертерскому делу" - СПИСОК
Стали известны имена и звания 18 человек, чьи уголовные дела по "Тертерскому делу " были прекращены на реабилитирующих основаниях.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил адвокат Расул Джафаров.
По словам адвоката, эти лица были приговорены к лишению свободы по различным статьям.
После возобновления расследования по "Тертерскому делу" была доказана их невиновность:
Полковник-лейтенант Сеймур Хидаятов;
Полковник-лейтенант Рамин Мустафаев;
Майор Эльшан Хамыев;
Майор Джавид Агаев;
Капитан Эльмар Аллахвердиев;
Капитан Эльвин Халилов;
Капитан Зия Гурбанов;
Капитан Саддам Гулиев;
Капитан Башир Мамедов;
Старший лейтенант Эльвин Рафиев;
Старший лейтенант Сабир Алиев;
Старший лейтенант Юсиф Асадов;
Лейтенант Асад Манджанов;
Прапорщик Тураб Керимов;
Сверхсрочник Замиг Сафаров;
Сверхсрочник Реджаб Теймуров;
Сверхсрочник Бахруз Новрузов;
Сверхсрочник Эйюб Мамедов.
Напомним, что несколько дней назад Верховный суд отменил последнее кассационное решение в отношении еще 18 человек, обвиняемых по "Тертерскому делу", направив на повторное рассмотрение.
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