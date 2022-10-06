ЧП в поезде Сумгайыт-Хырдалан-Баку

Утром в поезде Сумгайыт-Хырдалан-Баку ухудшилось состояние одной пассажирки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это было связано с неисправностью кондиционеров в поезде.

Пассажиры выразили возмущение начальнику станции Бакинского железнодорожного вокзала в связи с переполненностью и задержкой поездов.

Отметим, отмена поезда Сумгайыт-Хырдалан-Баку, который некоторое время назад курсировал с 07:45, привела к загруженности в этом направлении.