Задержаны главный архитектор ИВ и завотделением психиатрической больницы Лянкярана

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращений, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, начальник архитектурно-строительного отдела аппарата главы исполнительной власти Лянкяранского района - главный архитектор Абдуллаев Эльгюн Азизулла оглу и заведующий отделением Лянкяранской городской межрайонной психиатрической больницы Нуриев Насраддин Шахрза оглу были задержаны с поличным при получении взяток в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Об этом как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

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