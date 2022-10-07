В школах, за которые мы ответственны, проблем с отоплением не будет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам советник по реформам председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рамиль Магеррамов.

По его словам, ОАО обеспечивает отоплением до 250 школ.

"В котельных этих школ проведена проверка. Учащиеся и их родители могут быть уверены, что проблем с отоплением не возникнет", - сказал Магеррамов.