https://news.day.az/society/1514534.html В Азербайджане приостановлена работа пункта заправки жидким газом - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане приостановлена работа пункта заправки жидким газом - ФОТО - ВИДЕО
МЧС приостановило работу пункта заправки жидким газом.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе проверки пункта заправки сжиженного газа и цеха по ремонту газового оборудования, расположенного в городе Гывлар в Товузском районе, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.
Было принято решение о приостановлении работ в указанном объекте, один экземпляр решения был вручен владельцу объекта Абдыеву Шахмураду Аббас оглу.
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