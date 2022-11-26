В Азербайджане приостановлена работа пункта заправки жидким газом

МЧС приостановило работу пункта заправки жидким газом.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе проверки пункта заправки сжиженного газа и цеха по ремонту газового оборудования, расположенного в городе Гывлар в Товузском районе, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Было принято решение о приостановлении работ в указанном объекте, один экземпляр решения был вручен владельцу объекта Абдыеву Шахмураду Аббас оглу.