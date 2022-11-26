Азербайджан ознакомился с опытом Германии в сфере теплоснабжения

Руководство ОАО "Азеристиликтеджхизат" по приглашению Энергетического агентства Германии (DENA) посетило ФРГ для обмена опытом на тему "Устойчивые города: передовой опыт по энергетическому переходу в городских районах".

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ОАО.

В ходе визита представитель "Азеристиликтеджхизат" принял участие в обсуждениях с руководителями отделов международного сотрудничества и международного строительства Энергетического агентства Германии, изучил операционные и финансовые модели в сфере отопления и горячего водоснабжения Берлина, возможности использования альтернативных источников энергии в качестве источников тепловой энергии.

В рамках визита руководство "Азеристиликтеджхизат" посетило кампус EUREF, состоялось знакомство с новейшими технологиями в области альтернативной энергетики и тепловой энергии. Руководство акционерного общества также участвовало в сессиях и семинарах Конгресса по энергетическому переходу DENA 2022 и установило связи с соответствующими компаниями.