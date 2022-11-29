https://news.day.az/society/1515253.html В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, ДТП произошло в селе Сор-сор.
Так, автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял Мусаев Озал Билал оглу, сбил переходившего дорогу 58-летнего Назарлы Тахира Вели оглу.
От полученных травм пострадавший скончался в Кюрдамирской ЦРБ.
По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре