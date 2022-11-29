В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода
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В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, ДТП произошло в селе Сор-сор.

Так, автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял Мусаев Озал Билал оглу, сбил переходившего дорогу 58-летнего Назарлы Тахира Вели оглу.

От полученных травм пострадавший скончался в Кюрдамирской ЦРБ.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.