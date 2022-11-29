В Азербайджане расширен охват ОМС

Лица, осуществляющие такую деятельность, как проведение и выступление на свадьбах, торжествах и других мероприятиях, а также те, кто занимается ремонтом бытовой техники, обуви, пошивом одежды, парикмахерской деятельностью, будут платить взносы за обязательное медицинское страхование при получении квитанции "Об уплате фиксированной суммы по упрощенному налогу, взноса по обязательному государственному социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменениях в закон "О медицинском страховании", обсуждения которых состоялись сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, физические лица, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом в индивидуальном порядке (без привлечения наемных работников), либо посредством других лиц на основании договора, будут платить взнос за обязательное медицинское страхование при получении "знака отличия".

С принятием этого документа физические лица данной категории будут платить за услуги обязательного медстрахования сумму в размере 4 процентов от минимальной заработной платы (12 манатов).

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.