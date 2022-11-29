Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, умеренный северо-восточный ветер.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - до 9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горах возможен снег, ночью и утром туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 10-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2-5 градусов тепла.