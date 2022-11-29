https://news.day.az/society/1515350.html Крупная кража из дома в Баку
Крупная кража из дома в Баку
В Баку совершена крупная кража.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, инцидент зафиксирован в поселке Баладжары Бинагадинского района.
Так, в полицию поступила информация о краже 19 тысяч евро, 4 950 фунтов стерлингов и 4 800 долларов США (всего около 44 700 манатов) из дома на территории поселка.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отдела полиции Бинагадинского РУП, установлены и задержаны житель города Баку Силаят Ахмедов и житель Билясуварского района Амид Абышов.
По факту ведется расследование.
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