Крупная кража из дома в Баку

В Баку совершена крупная кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, инцидент зафиксирован в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Так, в полицию поступила информация о краже 19 тысяч евро, 4 950 фунтов стерлингов и 4 800 долларов США (всего около 44 700 манатов) из дома на территории поселка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отдела полиции Бинагадинского РУП, установлены и задержаны житель города Баку Силаят Ахмедов и житель Билясуварского района Амид Абышов.

По факту ведется расследование.