https://news.day.az/society/1515370.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 43 случая заражения коронавирусом, 57 человек вылечились, двое - скончались, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 053 человека вылечились, 9 978 - скончались, число активных больных составляет 257.
За последние сутки в стране проведены 2 235 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 373 658.
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