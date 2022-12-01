https://news.day.az/society/1515848.html В Азербайджане выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Азербайджане выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 1 декабря, на территории страны наблюдается нестабильная погода, идут дожди, в горных районах выпал снег.
Как сообщили Day.Az в Службе, в Лянкяране и Астаре осадки приняли интенсивный характер.
Высота снежного покрова составила 9 см в Алтыагадже, 3 см в Шахдаге, 2 см в Грызе, Халтане, Гусаре, Гахе, 1 см в Гобустане, Губе, Шеки, Гёйгёле.
Ожидается, что нестабильная, дождливая погода сохранится и сегодня, 2 декабря осадки примут кратковременный характер.
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