В Азербайджане выпал снег

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 1 декабря, на территории страны наблюдается нестабильная погода, идут дожди, в горных районах выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Службе, в Лянкяране и Астаре осадки приняли интенсивный характер.

Высота снежного покрова составила 9 см в Алтыагадже, 3 см в Шахдаге, 2 см в Грызе, Халтане, Гусаре, Гахе, 1 см в Гобустане, Губе, Шеки, Гёйгёле.

Ожидается, что нестабильная, дождливая погода сохранится и сегодня, 2 декабря осадки примут кратковременный характер.