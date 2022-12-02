В Баку скоропостижно скончался гражданин Пакистана
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В Баку скончался гражданин Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, гражданин Исламской Республики Пакистан Хуссанин Рахат (1967 г.р.) скоропостижно скончался в ресторане "Рахат", расположенном в Насиминском районе, где он работал.

По предварительной информации, мужчина умер от сердечного приступа.

По факту ведется расследование.