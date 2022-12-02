В Азербайджане повысятся пенсии этих лиц

После вступления в силу новых правил определения инвалидности изменится и размер пенсии. То есть инвалидность будет определяться в соответствии с критерием степени потери функций организма, выражаемым в процентах.

Как сообщает Day.Az, согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, инвалидность не будет классифицироваться на основании I, II и III группы.

Как сообщил ''Xəzər Xəbər'' заведующий департаментом пенсионного обеспечения Государственного фонда социальной защиты Эйваз Исмаилов, по новым правилам инвалидность будет определяться по проценту потери функций организма.

По новым правилам инвалидность лиц, функции организма которых нарушены более чем на 30 процентов, определяется в 3 различных процентных диапазонах в зависимости от тяжести их заболеваний.

Согласно новым правилам будет определен механизм выплаты размера пенсии, назначенной этим лицам по проценту потери трудоспособности. Иными словами, в прежних нормативных актах размеры пенсий, исчисленные по страховым показателям лиц с одинаковой степенью инвалидности, были одинаковыми.

Однако по новым правилам размеры пенсий, выплачиваемых физическим лицам, будут увеличиваться по мере увеличения процента нарушения функций организма.