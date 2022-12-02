В Баку ограбили киоск

На проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку ограбили киоск.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел около 04:00.

К киоску, где работает уроженец Сабирабадского района 20-летний Эльмир Ибрагимли, подошли двое неизвестных, один из которых достал из-за пояса металлический предмет и начал угрожать продавцу. В результате ему пришлось отдать грабителям 750 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении грабежа был задержан и передан следствию Мехди Абасзаде.