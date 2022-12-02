https://news.day.az/society/1516266.html В Баку ограбили киоск
В Баку ограбили киоск
На проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку ограбили киоск.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел около 04:00.
К киоску, где работает уроженец Сабирабадского района 20-летний Эльмир Ибрагимли, подошли двое неизвестных, один из которых достал из-за пояса металлический предмет и начал угрожать продавцу. В результате ему пришлось отдать грабителям 750 манатов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении грабежа был задержан и передан следствию Мехди Абасзаде.
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