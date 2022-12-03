https://news.day.az/society/1516390.html В Хырдалане автомобиль сбил пешехода и сбежал - ФОТО
В Хырдалане автомобиль сбил пешехода и сбежал - ФОТО
На проспекте Гейдара Алиева в Хырдалане произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Автомобиль сбил переходившего дорогу молодого человека.
Водитель скрылся.
Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как критическое.
Сотрудники Абшеронского РУП разыскивают водителя - виновника аварии.
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