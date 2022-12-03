В Хырдалане автомобиль сбил пешехода и сбежал

На проспекте Гейдара Алиева в Хырдалане произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Автомобиль сбил переходившего дорогу молодого человека.

Водитель скрылся.

Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Сотрудники Абшеронского РУП разыскивают водителя - виновника аварии.