В Сумгайыте заживо сгорели двое детей

В городе Сумгайыт из смежных домов (самостроек, состоящих из различных конструктивных элементов), сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного дома общей площадью 45 м², воспламеняющиеся конструкции 10 м² кровли двухэтажного дома общей площадью 100 м² (два этажа по 50 м²), воспламеняющиеся конструкции двухэтажного дома общей площадью 60 м² (два этажа по 30 м²) и 20 кв. м воспламеняющихся конструкций кровли одноэтажного дома общей площадью 100 м².

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в ходе осмотра места происшествия пожарными были обнаружены и переданы по назначению тела двух детей.

Остальная часть домов была защищена от огня. Пожар потушен.

По факту проводится расследование.