В автомобиле жителя Баку обнаружены оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 42-го отдела полиции Сабунчинского РУП, при осмотре автомобиля марки Nissan, управляемого жителем столицы Джамилем Мирбагировым, были обнаружены и изъяты ружье "ТОЗ-8" и 1 патрон.

Ведется расследование.