https://news.day.az/society/1517461.html В автомобиле жителя Баку обнаружены оружие и боеприпасы
В автомобиле жителя Баку обнаружены оружие и боеприпасы
В автомобиле жителя Баку обнаружены оружие и боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 42-го отдела полиции Сабунчинского РУП, при осмотре автомобиля марки Nissan, управляемого жителем столицы Джамилем Мирбагировым, были обнаружены и изъяты ружье "ТОЗ-8" и 1 патрон.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре