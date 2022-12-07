В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 67 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 824 641 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 353 человека вылечились, 9 984 - скончались, число активных больных составляет 304.

За последние сутки в стране проведены 2 136 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 388 051.