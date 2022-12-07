https://news.day.az/society/1517582.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последние сутки выявлены 67 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 824 641 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 353 человека вылечились, 9 984 - скончались, число активных больных составляет 304.
За последние сутки в стране проведены 2 136 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 388 051.
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