Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с правилами противопожарной безопасности в новогодний праздник.

Как сообщает Day.Az, в обращении подчеркивается важность соблюдения правил противопожарной охраны, а именно использование исправных приборов при освещении, наличие двух выходов в том месте, где организовано праздничное мероприятие, эвакуационные выходы должны быть освещены и вести к выходу, двери помещений обязательно должны открываться наружу, в помещении не должно быть больше людей, чем было предусмотрено, помещение должно быть оснащено огнетушителями.