https://news.day.az/society/1517781.html После Отечественной войны в семьях шехидов родились 104 ребенка
После Отечественной войны в семьях шехидов родились 104 ребенка
После Отечественной войны в семьях шехидов родились 104 ребенка.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда YAŞAT за два года, сказал глава фонда Эльвин Гусейнов.
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