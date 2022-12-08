После Отечественной войны в семьях шехидов родились 104 ребенка.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда YAŞAT за два года, сказал глава фонда Эльвин Гусейнов.

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