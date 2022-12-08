https://news.day.az/society/1517874.html В Азербайджане названо число больных сахарным диабетом
В Азербайджане названо число больных сахарным диабетом
В Азербайджане насчитывается около 310 тысяч больных сахарным диабетом.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев на церемонии презентации проекта "На пути к здоровому весу".
Он отметил, что в Азербайджане увеличилось число больных сахарным диабетом.
"Лишний вес создает серьезные проблемы для людей. Мы проводим просветительские мероприятия в этом направлении", - сказал Заур Алиев.
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