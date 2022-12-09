https://news.day.az/society/1517932.html В Гейгеле мужчина задохнулся угарным газом
В Гейгеле мужчина задохнулся угарным газом
В Гейгеле зафиксирован факт отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в селе Молладжалилли.
Камиль Мусаев 1994 года рождения, отравился угарным газом в ванной комнате своего дома.
28-летний мужчина скончался по дороге в больницу.
Другой инцидент зарегистрирован в селе Ени Гызылджа района.
Жительница села Дильшад Алескерова 1980 года рождения отравилась угарным газом в ванной комнате.
Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Проводится расследование фактов.
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