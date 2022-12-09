В Гейгеле мужчина задохнулся угарным газом
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В Гейгеле зафиксирован факт отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в селе Молладжалилли.

Камиль Мусаев 1994 года рождения, отравился угарным газом в ванной комнате своего дома.

28-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Другой инцидент зарегистрирован в селе Ени Гызылджа района.

Жительница села Дильшад Алескерова 1980 года рождения отравилась угарным газом в ванной комнате.

Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Проводится расследование фактов.