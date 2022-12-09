Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении проспекта Азадлыг и вспомогательной дороги проспекта Зии Буньядова.

Так, водитель автомобиля марки "Чанган" врезался на перекрестке в автомобиль марки "ВАЗ 21015".

После столкновения, "Чанган" врезался в тротуар и остановился.

В результате аварии водители обоих автомобилей получил тяжелые травмы.

Автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

На место происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции, назначена автотехническая экспертиза.

Свидетели допрошены.