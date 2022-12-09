В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Бинагадинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении проспекта Азадлыг и вспомогательной дороги проспекта Зии Буньядова.
Так, водитель автомобиля марки "Чанган" врезался на перекрестке в автомобиль марки "ВАЗ 21015".
После столкновения, "Чанган" врезался в тротуар и остановился.
В результате аварии водители обоих автомобилей получил тяжелые травмы.
Автомобилям был нанесен серьезный ущерб.
На место происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции, назначена автотехническая экспертиза.
Свидетели допрошены.
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