Крупная кража в Балакене

В Балакенский РОП поступила информация о совершении кражи в одном из домов в селе Тюлю. Вечером неизвестный, проникнув в дом, похитил 12 тысяч долларов США, 3 тысячи манатов и золотые украшения на сумму 2 600 манатов.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан сосед потерпевшего, неоднократно судимый за кражу Пярвиз Умудов.

В своих показаниях П.Умудов указал, что проник в дом, зная, что хозяева уехали на свадьбу родственника.

В ходе предварительного расследования было установлено, что П.Умудов спрятал золото во дворе школы, где ранее учился и, взяв с собой деньги, уехал в Баку.

В столице он потратил все деньги в развлекательных центрах и магазинах одежды. Спрятанные им золотые украшения были изъяты и переданы следствию в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причастность П.Умудова к другим противоправным деяниям выясняется.