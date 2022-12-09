https://news.day.az/society/1517999.html Система AYNA будет запущена в ближайшее время - Рахман Гумматов
Система AYNA будет запущена в ближайшее время - Рахман Гумматов
Информационная система AYNA, созданная Агентством наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.
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