Система AYNA будет запущена в ближайшее время

Информационная система AYNA, созданная Агентством наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

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